2ª Companhia de Polícia de Adamantina tem novo comando

A 2ª Companhia de Polícia de Adamantina conta com um novo comandante que foi empossado na segunda-feira (16).

O Capitão PM Ortiz Giacomine Sales que já está há 23 anos na Polícia Militar tem vasto conhecimento e já atuou em vários segmentos do policiamento, sendo eles o rodoviário, ambiental, Diretoria de Pessoal em São Paulo e desde o ano de 2018 se encontrava no comando da 4ª Companhia de Polícia em Tupi Paulista.

Agora na 2ª Companhia de Adamantina, o Capitão PM Sales é o responsável por coordenar as atividades da Polícia Militar nos Grupamentos Policiais e Pelotões de Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu, Irapuru, Flora Rica e a própria sede na Cidade Joia.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, o Capitão Sales destacou que teve uma excelente acolhida pelos policiais em sua chegada em Adamantina e que estará sempre à disposição para atuar em conjunto com a tropa para garantir a ordem e a segurança pública nos municípios que compreende a 2ª Companhia de Polícia e que a população pode estar crente de estar protegida e segura 24 horas por dia, uma vez que a corporação da PM em Adamantina e região conta com o preparo e dedicação de homens comprometidos com o seu bem-estar.