Parceria Philips do Brasil e Lions Clube doa notebooks para Diretoria Regional de Educação

Uma parceria entre o Lions Clube de Adamantina e Osvaldo Cruz, através do Projeto Conectar para Doar, resultou na doação de vários notebooks para a Diretoria Regional de Ensino de Adamantina e será de grande valia para os alunos da Rede Estadual de Educação.

Em suas redes sociais, a Diretora Regional de Ensino da micro região de Adamantina, Irmes Mari Moreno Roque Matara, agradeceu a doação do Lions Clube.

“Recebemos doações de notebooks , que maravilha! Lindo de se ver! É um prazer dedicar nossos esforços em prol dos nossos alunos”, disse a diretora.