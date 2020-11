Pai e filho morrem em acidente

O acidente foi uma batida frontal entre um veículo Up e uma camioneta, o veículo Up branco era ocupado pelo pai e filho que foram identificados por Hideyo tanigushi de 74 anos de idade, a segunda vítima fatal foi seu filho identificado por Thiago Mitsuo Tanigushi de 36 anos.

Na camioneta teve uma vítima com ferimentos leves e foi socorrido pelas equipes aeromédica do Samu e levado ao hospital de referência.