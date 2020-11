Escola de Formação de Soldados de Junqueirópolis entrega brinquedos para Paróquia, que serão doados a crianças

A escola de formação de soldados em Junqueirópolis. Atualmente com efetivo reduzido em virtude da Pandemia do COVID 19, contando com 38 Soldados, divididos entres masculino e feminino, realizou na data de hoje a entrega de aproximadamente 800 brinquedos, adquiridos pelos próprios formandos para serem distribuídos a crianças do município de Junqueirópolis.

A arrecadação foi entregue a Paróquia Santo Antônio de Junqueirópolis, que fará a distribuição as crianças do município.

Diferente dos anos anteriores, que a entrega constava com a participação dos Soldados, nesse anos haverá uma sistemática diferente para a a entrega que está sendo preparada pela comissão de evento.

Na ocasião da entrega, que contou com a presença do coordenador do Curso de Formação de Soldados, o Capitão PM Marcelo Cavalcante, ressaltou a importância da participação dos Policias em campanhas sociais e agradeceu a parceria com a Paróquia Santo Antônio, que tem como pároco o Padre Valdo.