Corinthians segura empate com Grêmio mesmo com dois jogadores a menos

O Corinthians se superou neste domingo (22) e, mesmo com dois jogadores a menos, conseguiu segurar o empate de 0 a 0 com o Grêmio em partida disputa na Neo Química Arena válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, o time paulista permaneceu na 13ª posição com 26 pontos, enquanto o Grêmio ficou em 8º com 34 pontos.

Jogo de superação

Em um confronto de baixo nível técnico, esta partida ficará na memória pela superação do Corinthians, que conseguiu segurar a igualdade mesmo com a expulsão de dois jogadores. O primeiro foi o zagueiro Marllon, ainda no primeiro tempo, enquanto o meia venezuelano Otero teve que deixar o gramado aos 20 minutos da etapa final.

A partir daí o time paulista teve que se segurar para garantir ao menos um ponto na competição.