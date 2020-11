Cidade registra mais de 500 acidentes com escorpiões desde o início de 2020

O morador que encontrar um escorpião deve procurar Centro de Controle de Vetores e Zoonoses, que fica na Praça Gumercindo Paiva Castro. Também é possível entrar em contato pelo telefone (18) 3643-6274.

Em seguida, o setor encaminhará a equipe de campo para realizar uma pesquisa no imóvel. Através da notificação do morador, as equipes conseguem monitorar as áreas com maiores índices de aparecimento de escorpião.