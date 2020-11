Carro pega fogo após motorista bater em bomba de posto de combustíveis

Ainda de acordo com a corporação, a bomba caiu no chão e o fogo chegou a se alastrar por parte do piso do posto. Os bombeiros informaram que funcionários e clientes se afastaram do local assustados por causa do risco de explosão.

As chamas foram controladas pela equipe em cerca de 10 minutos. Segundo os bombeiros, o posto foi fechado e o seguro foi acionado. Ninguém ficou ferido. A corporação informou ainda que o motorista e o passageiro do carro que pegou fogo foram embora do local assim que o incêndio começou. A perícia foi acionada e o caso será investigado pela Polícia Civil.