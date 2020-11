Acidente deixa um morto e dois feridos

Segundo informações da concessionária que administra o trecho, o acidente envolveu um automóvel e um utilitário que bateram na via que faz a ligação entre Barra Bonita e Jaú. As duas pessoas feridas foram encaminhadas para a Santa Casa de Jaú.

Ainda de acordo com a concessionária, no local há interdição de duas faixas no sentido norte. O tráfego norte está sendo desviado pela faixa sul e os veículos que trafegam no sentido sul estão com fluxo desviado pelo acostamento. Ainda não se sabe o que causou o acidente.