PM é encontrado morto com tiro na cabeça ao lado de carro acidentado

No local, os policiais encontraram o carro do policial, que colidiu com a mureta da rodovia. Ele estava morto, ao lado do veículo, com um disparo na região da cabeça. O policial militar trabalhava na 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar de Santos. A pistola dele foi encontrada perto do veículo com três cápsulas deflagradas.