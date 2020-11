ARTIGO: PROVÍNCIA, ELEIÇÕES E SENSO COMUM…

“Um político pensa na próxima eleição; um estadista, na próxima geração.” (James Freeman Clarke)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se escrever que os resultados das ELEIÇÕES em terras provincianas saíram de acordo com o esperado, isso é, para o EXECUTIVO, entretanto, quanto ao LEGISLATIVO pelos nomes que foram reeleitos, ainda, novos LEGISLADORES, tudo indica que MUITA ÁGUA, AINDA, VAI PASSAR POR DEBAIXO, TALVEZ, POR CIMA OU QUEM SABE, DE LADO E TUDO MAIS EM MEIO AO TUDO DE MENOS no próximo quadriênio…

Se prevalecer o que foi PROPAGADO nas REDES SOCIAIS em nível provinciano, acredita-se que o INFERNO ASTRAL já está em andamento para o outro lado de um mesmo lado de sempre…

Tais desencontros são mais do que necessários em tempo de PANDEMIA com as MENTES BOVINAS que circulam nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, todavia, nada mais interessante do que o tempo para trazer um NOVO TEMPO NOVO…

A POLÍTICA local deixa a desejar em muitos aspectos, tendo em vista que o DEBATE deve estar acima dos interesses individuais, porém, na maioria dos ocasos não são tais práticas que acontecem e tudo acaba ficando na MESMICE DE SEMPRE…

Entretanto, o cenário daqui pra frente promete muita EMOÇÃO nas reuniões e outros que serão mediados pela CÂMARA MUNICIPAL, haja vista quem retornou e com aqueles números de votos que coloca os mesmos acima disto ou daquilo…

As CARTAS estão em cima da mesa do LEGISLATIVO que inicia as atividades em janeiro do próximo ano, por isso é mais aquilo, faz-se necessário ficar em ESTADO DE ALERTA quanto à movimentação por debaixo dos panos que estão ocorrendo na PROVÍNCIA e o TOQUE DO BERRANTE pode surgir sem aviso prévio…

Tudo ao mesmo tempo sem o tempo em diversas áreas provincianas, ou seja, nada do que passou neste ano de PANDEMIA poderá ser considerado como base dos interesses dos DONOS DO PODER e ponto quase final sem aquelas reticências de sempre…

Outra coisa (sic) deste COISO que acredita ser o MITOlouco do passado que ficou naquele lugar onde a MANADA surgiu e continua RUMINANDO em cima do SENSO COMUM…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.