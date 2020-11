ALPHA Conveniência e Mercearia será inaugurada neste sábado em Adamantina

A partir deste sábado (21) Adamantina ganhará um novo e completo ‘point’ para abastecer a sua festa, o seu churrasco ou até mesmo o seu happy hour: a ALPHA Conveniência e Mercearia.

Sob a direção do casal Emerson Dias da Silva e Glaucia, o estabelecimento terá uma área de venda com gôndolas e geladeiras para produtos alimentícios, bebidas em geral, carvão, gelo e xerox. E a partir do próximo domingo, uma grande novidade para o seguimento de conveniência, Frango, costela, assados em geral, aceitando encomendas pelo telefone (18) 99679 2575.

A ALPHA fica na Rua 9 de Julho, em frente ao Jornal Folha Regional. E funcionará de quarta-feira a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos das 8h às 16h.

O telefone de contato é o (18) 99679 2575.