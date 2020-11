Vacina de Oxford gera resposta imunológica em idosos

Em colaboração com a farmacêutica AstraZeneca e outras organizações, os pesquisadores testaram a preparação, denominada ChAdOx1 nCoV-19, em um experimento com 560 adultos saudáveis, incluindo 240 com mais de 70 anos, com o objetivo de observar seu impacto no sistema imunológico e possíveis efeitos colaterais.

Os “resultados preliminares promissores” indicam que esta vacina SARS-CoV-2 oferece “resultados de segurança e imunogenicidade semelhantes em idosos saudáveis ??do que naqueles com idade entre 18 e 55 anos.”

De acordo com “The Lancet”, a Fase 2 permite concluir que o antídoto causa “poucos efeitos colaterais” e “induz uma resposta imune em ambas as partes do sistema imune em todas as faixas etárias tanto em dose baixa como em dose padrão”.