São Paulo mostra força, derruba Flamengo e vai à semifinal da Copa do Brasil

Criticado por seu desempenho recente em mata-matas, o São Paulo mostrou força diante do atual campeão da Copa Libertadores. A equipe derrotou o Flamengo por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (18), no Morumbi, e avançou às semifinais da Copa do Brasil.

A formação tricolor já havia vencido o jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. E, incentivada por uma multidão que recebeu o ônibus da delegação, voltou a ser mais eficiente do que o adversário, cumprindo o objetivo de evitar o que seria seu 28º fracasso em um confronto eliminatório no século.

Foi a segunda etapa seguida na competição na qual o São Paulo deixou seu ídolo Rogério Ceni para trás. O ex-jogador era o treinador do Fortaleza, derrubado nas oitavas de final, nos pênaltis, e assumiu o comando do Flamengo na semana passada, sofrendo de novo diante do ex-clube.

Ele jamais venceu uma partida contra o time do Morumbi. Desde que se aposentou dos gramados, o ex-goleiro o enfrentou sete vezes, com cinco derrotas e dois empates. Já a agremiação da Gávea agora acumula oito jogos sem bater o rival paulistano desde 2017. Foram cinco derrotas e três empates.

A partida de quarta se desenhou inicialmente de acordo com o que indicava o placar do primeiro jogo. Atrás no marcador das quartas de final, o Flamengo buscava o ataque diante de um São Paulo que mostrava um comportamento bem mais defensivo do que o habitual.