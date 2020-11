Polícia Civil identifica motorista suspeito de envolvimento em acidente que matou motociclista

O motorista é suspeito de conduzir uma caminhonete, que colidiu com uma motocicleta no cruzamento das ruas Magid Zacarias e Ipiranga, e depois fugiu. O motociclista, de 42 anos, morreu.

De acordo com a polícia, a identificação do suspeito foi feita através da análise de câmeras de segurança das imediações do local do acidente.