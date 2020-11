Motociclista morre em acidente entre moto e caminhonete

Por volta de 22:02 Horas deste quarta-feira (18), foi registrado um acidente com vítima fatal na esquina das Ruas Magid Zacharias com Ipiranga.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, a motocicleta placas de Dracena fazia o sentido Posto Alvorada ao Jardim Kenedy (via preferencial), quando foi colidida e arrastada por alguns metros por uma caminhonete branca que fazia o sentido centro-bairro pela Ipiranga.





O motorista da caminhonete teria parado alguns metros à frente, e após abandonou o local juntamente com o veículo.

O Motociclista chegou a ser socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Pronto Atendimento Municipal, porém não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar esteve no local controlando o trânsito e registrou Boletim de Ocorrência, já a Polícia Técnica vai apurar as reais causas do acidente.