CEE renova reconhecimento do curso de Pedagogia da UniFAI por cinco anos

O Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) teve o reconhecimento renovado pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) pelo prazo máximo de cinco anos.

“A renovação do reconhecimento dá uma demonstração de qualidade do ensino disponibilizada pela UniFAI, destacando a infraestrutura, a qualidade do corpo docente e o envolvimento dos discentes”, ressaltou a coordenadora do curso, Profa. Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho.

A coordenadora afirma ainda que a licenciatura, referência na região, forma profissionais da educação preparados para atuar nos mais diversos campos da Educação Básica.

“Nossos alunos egressos têm alto índice de aprovação em concursos públicos e ocupam posições de destaque na área da Educação. O corpo docente, com maioria de mestres e doutores, possui experiência na rede pública e privada de ensino. O curso oferece um grande número de bolsas de estudos nos campos de ensino, pesquisa e extensão, favorecendo a inserção profissional do aluno desde o início do curso”, destaca.

A coordenadora frisa que o objetivo é assegurar e aprimorar a qualidade da educação, o principal instrumento contra a desigualdade social. “Essa é a função do pedagogo, um profissional que, na sociedade atual, não vê mais seu mercado de trabalho restrito apenas à escola. Hoje, também encontra espaço em instituições educacionais, empresas, organizações não governamentais, mídia educativa, órgãos de pesquisa, assessorias educacionais e órgãos do governo relacionados à educação, pois onde houver uma prática educativa, uma ação pedagógica se faz necessária”, aponta.

A docente agradece aos professores pela união, companheirismo e responsabilidade compartilhados no trabalho realizado em atender aos anseios da comunidade acadêmica da instituição. “Posso afirmar que realmente construímos uma equipe de ouro. Externo, por fim, meus sinceros agradecimentos a todos os estudantes que escolheram a UniFAI para fazer parte da sua história”, finaliza.

Vestibular

O curso de Pedagogia oferta 60 vagas no período noturno para o processo seletivo de 06 de dezembro, às 13h, no Câmpus II. Serão disponibilizadas 5% das vagas de cada curso para pessoas com necessidades especiais.

No dia da aplicação das provas, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, conforme o Decreto Estadual nº 64.959 de 04 de maio de 2020 e o uso pessoal de álcool gel 70%.

As provas terão duração de quatro horas, com 60 questões de conhecimentos gerais, valendo 60 pontos, e uma redação com o peso de 20 pontos.

As inscrições, cuja taxa é de R$20, seguem até o dia 02 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas na secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, 730) ou no edital disponível em unifai.com.br.