Carros sorteados pela Paróquia Santo Antônio são entregues às ganhadoras

Nesta quinta-feira pela manhã (20) a Paróquia Santo Antônio fez a entrega dos dois carros zero quilômetros referentes à 30ª Festa do Padroeiro, que seria realizado no mês de junho, porém, foi cancelada em razão da pandemia da Covid-19.

As duas ganhadoras – Geise Santana (Fiat Argo) e Célia K. Yamada (Fiat Mobi) estiveram na Matriz e receberam as chaves dos veículos das mãos do padre Rui Rodrigues da Silva acompanhado da representante da comissão organizadora do evento Solange Scheolin.

O sorteio dos carros foi feito na noite do último sábado (14) logo após a missa das 19h na frente da Paróquia e pôde ser acompanhado pelo público, ao vivo, pela página da Paróquia no Facebook e também pelo You Tube.

Além das duas felizardas contempladas com os veículos, foram sorteados outros 28 prêmios também referentes à 30ª Festa do Padroeiro.

Confira a relação abaixo:

Geladeira: José Pedro de Oliveira

Ar condicionado: Maria Luiza Botan Netto

Televisão: Daiane Bazan Sepulvida

Roçadeira de grama: Maria de Lurdes Costa

Celular: Leonilda G. Oliveira

Fogão: Paulo Sérgio Benhoss

Motor de portão: Vlávia Micheli Tagawa

Microondas: Maria S. C. Cavallel

Tanquinho de lavar roupas + edredon: Acácio M. Haga

Cofre + brinde surpresa: André Augusto Lopes

Bicicleta: Nivaldo Hilário dos Santos

Armário de cozinha 6 portas + faqueiro: Márcio Alfas

Bicicleta: João Ribeiro dos Santos Junior

Mala de viagem + ventilador: Angelina Laviano

Bicicleta: Roberto de Souza Lima

Colchão de casal + colchão de solteiro: Cleide Q. Guandalini

Bicicleta: Aluízio Henrique Pereira

Relógio smartwatch: Jairo Pereira da Silva

Bicicleta: José Alexandre de Lima

Capacete + óculos: Lara de Oliveira Rodrigues

Bicicleta: Roberta Gerarde

Aparador + tábua de passar roupas: Maria Antonieta Siqueira Oliveira

Bicicleta: Delfina Rosa Dal Ponte Bagio

Edredon + colcha + chuveiro elétrico: Cleusa Zatti

Aspirador de pó + ferro de passar roupas: Sérgio Scarpetta

Batedeira + espremedor de frutas: Tatiana Aparecida Giraldi

Capacete + óculos: Letícia dos Santos

Térmica + churrasqueira elétrica: Miguel Oliveira dos Santos