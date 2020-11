Regionais do CPP e da Apampesp farão nesta sexta-feira carreata de protesto contra o governador João Dória

Nesta sexta-feira (20) o interior de São Paulo se manifestará contra o governador do Estado, João Dória (PSDB), organizada pelas regionais do CPP (Centro do Professorado Paulista) na Alta Paulista.

Em Adamantina, a partir das 16h, será feita uma carreata em protesto aos descontos previdenciários oficializados pelo Decreto 65. 021/20, no qual se eleva a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores estaduais que recebem mais de um salário mínimo. A justificativa para o aumento seria um déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado. Outro motivo da manifestação é a contrariedade ao aumento na contribuição do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo).

Segundo o CPP de Adamantina, a carreata é denominada ‘A força que vem do interior – #ForaDoria’.

A concentração está marcada para as 15h30 na Rua Rui Barbosa cruzamento com a Avenida Rio Branco, próximo à Branco Peres.

O objetivo da iniciativa é sensibilizar as autoridades estaduais para tentar barrar a cobrança definida no decreto.

O protesto conta com a adesão das regionais do Centro do Professorado Paulista de Adamantina, Dracena, Osvaldo Cruz e Panorama, além da regional da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, em Adamantina.

Apesar da proposta de atrair participantes, a manifestação atenderá todas as medidas de segurança em saúde estabelecidas pelas normas em vigência contra a pandemia da Covid-19. E Portanto, estará proibida a formação de aglomerações e também a soltura de fogos de artifício ou proferir insultos e palavras de baixo calão, mas permitido uso de carro de som, bandeiras e bandeirolas, faixas, bexigas e apitos.