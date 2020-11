Anunciada transferência do padre Rui e novo pároco assumirá a Santo Antônio

Ao completar 6 anos como responsável pela Paróquia Santo Antônio, o padre Rui Rodrigues da Silva deixará a Matriz de Adamantina no começo de 2021 para assumir a Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, de Dracena.



A mudança do sacerdote, já bastante sentida pelos fiéis da comunidade, foi confirmada na Circular divulgada pela Diocese de Marília após decisão proferida pelo bispo Dom Luiz Antônio Cipollini.



Para o lugar de Rui virá o padre adamantinense Carlos Roberto dos Santos, atualmente responsável pela Paróquia São Pedro Apóstolo, de Tupã. É provável que a troca ocorra no mês de janeiro.



Na Circular pondera-se que as trocas periódicas de sacerdotes entre as paróquias são definidas pelo bispo em conjunto com o Conselho Diocesano de Presbíteros, formado também por padres, por isso não são arbitrárias e sim colegiadas.



Rui assumiu a Santo Antônio no final de 2014 (dezembro), após a polêmica transferência do padre Wilson Luís Ramos, mesmo assim conseguiu desenvolver um trabalho muito produtivo na Paróquia, principalmente de fortalecimento dos movimentos pastorais, e também cativou de forma especial a comunidade católica de Adamantina, que já lamenta a sua futura saída.