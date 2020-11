Publicidade contemporânea no curso de História da UNIFAI…

“A publicidade é uma das formas mais interessantes e difíceis da literatura moderna.” (Aldous Huxley)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se registrar que em tempo de PANDEMIA, faz-se necessário estar em conexão com todas as possibilidades para uma aproximação entre discentes e docentes por meio das atividades virtuais e mediadas pelos processos midiáticos…

Neste contexto plural para a sociedade, ainda, tendo em vista as denominadas plataformas digitais como meios disponibilizados pelas REDES SOCIAIS tornam-se importante a RFLEXÃO CRÍTICA frente aos avanços da PUBLICIDADE em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Também, não tem como debater o contexto atual das idas e vindas da PUBLICIDADE nos quatro cantos do planeta sem buscar os fatos históricos desta trajetória e assim por diante…

Nesta segunda-feira, 16, ressaca de pós-eleições, no horário das 21h10 às 22h40, esteve palestrando via VIDEOCONFERÊNCIA com a Turma do VI Termo do Curso de História, bem como, de acordo com a proposta do Plano de Ensino da disciplina de HISTÓRIA E MÍDIA, o Prof. Dr. RODRIGO DANIEL SANCHES com o tema, a saber: A IMAGEM PUBLICITÁRIA: HISTÓRIA, EFEITOS PSICOLÓGICOS E SOCIAIS…

Sanches, publicitário diplomado pela UNIBERO/SP, porém, cursou 3 anos de Publicidade e Propaganda na UNIFAI (primeira turma), possui MESTRADO em COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA pela PUC/SP, DOUTOR em PSICOLOGIA pela USP/RP e pós-doutorando na CÁSPER LÍBERO de São Paulo…

O produto é o mesmo…

Nesta contextualização contemporânea da PUBLICIDADE e suas vertentes patrocinadas pelos processos midiáticos em tempo de pós-globalização, deve-se colocar na roda deste debate que “o produto é o mesmo, entretanto, mudou a percepção deste produto…”

Todas as possibilidades existem para que o SUCESSO seja alcançado em nome do MERCADO PUBLICITÁRIO, tendo em vista que o PODER DA PUBLICIDADE continua mais atual do que nunca em todas as áreas de atuação mercadológica…

O conhecimento dos fatos históricos que envolvem a HISTÓRIA DA PUBLICIDADE MUNDIAL faz parte deste cenário de acordo com SANCHES, portanto, pode-se registrar que o início deste processo ocorreu em 1.920 com EDWARD BERNAYS (sobrinho de Freud) e até hoje vem causando transformações de acordo com as exigências e necessidades do CLIENTE para com o MERCADO…

Foram citados diversos exemplos (CASES DE SUCESSOS) para os/as discentes do Curso de História da Unifai, buscando desta forma trazer a REALIDADE de acordo com as FANTASIAS que só a PUBLICIDADE proporciona para o seu PÚBLICO ALVO e tudo mais em meio ao tudo de menos…

(*) jornalista diplomado, cursou publicidade e propaganda e desenvolve atividades como docente nos cursos de história e administração da unifai.