Motociclista morre após bater em caminhão

Ainda segundo a corporação, o motociclista estava na alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Rodovia Campinas-Monte Mor e, por motivos desconhecidos, bateu na traseira do caminhão. A vítima morreu no local.

O trânsito na via seguia com lentidão até o fim da manhã e os veículos envolvidos no acidente permaneceram no local para perícia.