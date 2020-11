Medicina Veterinária realiza XIV Semana Acadêmica on-line até esta quinta

Reprodução em bovinos e leishmaniose visceral canina serão os temas abordados no evento, que tem início às 19h30

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promove desta terça, 17, a quinta, 19, a XIV Semana Acadêmica pelos canais do Youtube e Facebook da instituição. Com início às 19h30, os temas apresentados serão sobre reprodução em bovinos e leishmaniose visceral canina.

A organização do evento está sob a responsabilidade do coordenador do curso, Prof. Me. Vinícius Buffon Maion, com a cooperação dos docentes.

“Contando com a participação de professores doutores nas áreas de Reprodução Animal, Clínica Médica de Animais de Pequeno Porte e Patologia Clínica, esse ano a XIV Semana Acadêmica de Medicina Veterinária registrará a presença dos médicos veterinários: Prof. Dr. Maicon Gaissler Lorena Pinto, Prof. Dr. Fábio dos Santos Nogueira, e a Profa. Dra. Luciana Pereira Machado”, afirma o docente do curso, Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, que destaca a “maestria” na condução da coordenação.

As palestras serão gratuitas e com emissão de certificados para as pessoas que fizerem o registro do QRcode disponibilizado em cada noite do evento.

Programação

Nesta terça-feira, 17, das 19h30 às 21h, a palestra será a respeito do papel do médico veterinário na eficiência reprodutiva da vaca, a ser ministrada pelo doutor em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Maicon Gaissler Lorena Pinto. Atualmente é sócio da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões e pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.

Dia 18, no mesmo horário, o tema vai discorrer sobre a “Leishmaniose Visceral Canina: da infecção ao tratamento” pelo doutor em Clínica Veterinária na UNESP, Fabio dos Santos Nogueira, sócio proprietário do Hospital Veterinário Mundo Animal e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Fundação Educacional de Andradina (FEA).

Dia 19, a temática apresentada será “Alterações laboratoriais na Leishmaniose Visceral Canina” pela doutora em Medicina Veterinária pela UNESP, Câmpus de Botucatu, na área de Patologia Clínica Animal, Luciana Pereira Machado.

A Profa. Dra. atuou como professora adjunta da Universidade Federal do Piauí, na área de Patologia Clínica Veterinária de 2008 a 2015 e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal da Fronteira Sul, Câmpus Realeza, desde maio de 2015.

Mais informações sobre o currículo de cada palestrante estão disponíveis em: unifai.com.br/semanaveterinaria/