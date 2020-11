Inscrições para Vestibular de Medicina UniFAI 2021 se encerram nesta quinta, 19

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp; provas serão em 13 de dezembro

Termina às 23h59 desta quinta-feira, 19, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2021 do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). São 50 vagas disponíveis para período integral, com duração de 12 semestres (6 anos), para ingresso no 1º semestre letivo do ano que vem.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), por candidatos que possuam o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. A taxa de inscrição é de R$ 340.

As provas serão aplicadas no dia 13 de dezembro, um domingo, das 13h às 17h30, em uma única fase de caráter eliminatório, constituídas de questões de Conhecimentos Gerais, que equivalem a um total de 60 pontos, e uma Redação equivalente a um total de 20 pontos. O valor total das provas será de 80 pontos. As informações com os locais de prova serão disponibilizadas para consulta no site da Fundação Vunesp a partir de 4 de dezembro.

No dia do vestibular o candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento oficial de identificação original e com foto atualizada, lápis preto, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta e máscaras de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca, para uso pessoal.

Devido às ações de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19), o horário de chegada ocorrerá em grupos com intervalo de 30 minutos para evitar aglomerações na entrada.

Também em razão da pandemia, o candidato, ao entrar no prédio, deverá se dirigir imediatamente à sala de prova. Estará proibida a permanência em saguões, corredores e demais áreas externas. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, e é recomendado que o candidato leve consigo máscaras adicionais, e álcool em gel a 70% para uso pessoal.

Resultados e matrículas

Os resultados serão divulgados nos sites da Vunesp e da UniFAI, em 1ª chamada, no dia 18 de janeiro de 2021, uma segunda-feira.

Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar matrícula entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2021, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Secretaria do Câmpus I (à rua Nove de Julho, 730).

Na existência de vagas remanescentes, outras convocações serão realizadas pela Instituição, sempre obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos.

Ao efetuar a matrícula, o candidato convocado deverá ter em mãos duas cópias simples da Cédula de Identidade (RG), duas cópias simples do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), duas cópias simples da Certidão de Nascimento ou Casamento, duas cópias simples do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar, além de uma cópia simples do comprovante de residência e uma foto 3×4 idêntica e recente.

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil, no país onde as disciplinas foram cursadas.

Na impossibilidade de o candidato efetuar a matrícula, este poderá nomear um representante com procuração, com firma reconhecida, que deve entregar também cópia do RG e CPF do procurador.

Mais informações podem ser obtidas no edital.

O curso

O curso de Medicina da UniFAI tem como diferencial sua proposta inovadora. Ele já vem estruturado desde o início, sendo disponibilizado após um cuidadoso projeto de implantação, a fim de oferecer aos alunos o melhor em estrutura educacional.

A UniFAI tem tradição em cursos da área da saúde e busca agregar todo seu potencial nesta graduação. Além de corpo docente altamente qualificado, laboratórios e clínicas experimentais, possibilita aos alunos o contato com a prática do ofício desde os primeiros anos do curso.

Na UniFAI, o curso de Medicina é integral e tem duração de seis anos.