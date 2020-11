Carreta capota em canteiro central e motorista fica preso nas ferragens

De acordo com informações da Artéris, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu por volta das 6h20. A carreta trafegava pela rodovia, na pista sentido Curitiba, no Km 426, quando tombou e caiu no canteiro central, A cabine do veículo foi destruída no acidente e o motorista ficou preso nas ferragens.

Equipes de emergência da concessionária, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram a operação de resgate, o desvio do trânsito e remoção do veículo pela pista sentido São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal e a Artéris afirmaram que ainda não foi possível definir as causas do acidente. O motorista foi retirado das ferragens consciente e com ferimentos moderados, segundo a Artéris. Ele foi encaminhado à unidade de saúde mais próxima pela ambulância da concessionária.