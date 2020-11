ARTIGO: Desencontros provincianos com o Parque dos Pioneiros…

“Sou criança em um parque de diversão e meu brinquedo predileto é teu olhar que me faz girar em carrossel. Pulo, brinco de esconde- esconde, corro e encontro os olhos teus…me lambuzo, me delicio…tem sabor de sorvete, bolo de chocolate, de pipoca e mel !” (Leônia Teixeira)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se escrever que na PROVÍNCIA existem lugares mais do que interessantes para muitos desencontros, porém, no momento, devem-se tomar todos os cuidados necessários por causa da PANDEMIA…

Mesmo assim, cada qual pode sair com todos os cuidados necessários para muitos olhares sobre um mesmo LUGAR, tendo em vista que tais atividades são necessárias para aquela aproximação que pode trazer muita PAZ em tempo de CORONAVÍRUS…

Portanto, não tem como deixar de escrever sobre os procedimentos em andamento quanto ao PARQUE DOS PIONEIROS, bem como, tendo em vista os problemas que ocorreram faz algum tempo no local e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Desta forma, solicitei para a MARILENE BISTERÇO que fizesse algumas FOTOS do local para ilustrar este TEXTO que tem uma proposta informativa, porém, vai depender da leitura deste/a ou daquela/a leitor/a neste VELHO TEMPO NOVO que se chama hoje…

Também, nesta sexta-feira, 13, estiver de passagem pelo local e percebi que o visual está mais de acordo com as propostas divulgadas pela mídia provincianas, todavia, todo cuidado é pouco depois do dia 15 e assim por diante…

Das boas recordações que tenho do PARQUE DOS PIONEIROS e considerando que durante alguns anos morei nas proximidades, posso de certa forma, registrar diversos OLHARES sobre o famoso BURACÃO do outro tempo do tempo…

Mas, pelo jeito tudo está caminhando para que o local volte a ser aquele lugar para muitos desencontros com a comunidade provinciana, haja vista que se torna necessário que o município disponibilize outras áreas para as pessoas e suas necessidades de entretenimento em tempo de pós-globalização…

Eucaliptos e ações mercadológicas…

Entre isto e aquilo, não se pode deixar de lado aquelas dezenas de EUCALIPTOS que existiam no PARQUE, porém, tais lembranças ficaram na MEMÓRIA de quem conheceu este outro tempo do tempo, além das diversas ÁRVORES e FLORES que existiam no local…

Mesmo assim, acredita-se que TUDO pode voltar para um NOVO NORMAL depois desta PANDEMIA, se bem que deve demorar alguns anos para uma aproximação entre PARQUE DOS PIONEIROS e COMUNIDADE PROVINCIANA…

Sem esquecer-se do COMÉRCIO nas imediações e no contorno do local, sendo que as idas e vindas dos/as CLIENTES podem trazer para os/as Empresários/as um retorno mais do que interessante e afim aos interesses dos mesmos por meio das ações mercadológicas na área…

SÓ MESMO QUEM CONHECEU O “BURACÃO” NAQUELE OUTRO TEMPO DO TEMPO E O “PARQUE DOS PIONEIROS” NESTE TEMPO MAIS RECENTE PODE SABER DESTES DESENCONTROS…

_____________________________

(*) jornalista diplomado, professor universitário e “provinciano de ourinhos” e morador deste 1.999 nesta província…

Fotos: Marilene Bisterço e [email protected] (eucaliptos)..