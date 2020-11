Fisioclínica retoma atendimentos no Câmpus III com fluxo reduzido de pacientes

Com o rigor sanitário exigido para a prevenção de contágio da Covid-19, a Fisioclínica do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) retomou os atendimentos presenciais, no Câmpus III, em 26 de outubro e permanecerá até o dia 22 de dezembro com pacientes apenas de Adamantina.

“A Fisioclínica retorna às suas atividades na perspectiva principal de orientação, capacitação, acolhimento e uma nova vivência de atenção à saúde junto aos alunos do 4º e 5º ano do curso de Fisioterapia, seguindo normas rígidas de segurança”, afirma a responsável técnica da Fisioclínica, Profa. Leandra Navarro Benatti, que atua junto a Profa. Ma. Patrícia Ferraz Braz.

Para ampliar o espaço de atendimento e permitir ventilação do ambiente, alguns locais do Câmpus III foram adaptados. “Essas medidas foram tomadas para garantir local arejado e a saúde de toda a equipe, dos alunos e dos pacientes”, ressalta.

Medidas do novo funcionamento

Devido ao significativo fluxo de pacientes de Adamantina e região atendidos antes da pandemia, a equipe retomou o tratamento de residentes em Adamantina que já estavam sob os cuidados da Fisioclínica.

“Não faremos novos cadastros em 2020 até que consigamos atender aqueles que já estavam em atendimento ou na lista de espera. Necessitaremos de um pouco de paciência da população. Essa medida garantirá a estratégia de evitarmos aglomeração, tanto no ambiente de espera, quanto no interior da Fisioclínica”, aponta Leandra.

O uso de máscara de proteção facial é obrigatório nas dependências do Câmpus III. No acolhimento do paciente, feito pelos estudantes do 5º ano que cumprem estágio supervisionado, é aferida a temperatura, realizada uma breve avaliação sobre a presença de sinais e sintomas de gripe e Covid-19, higienização das mãos e passagem por tapetes sanitizantes, e orientações quanto ao fluxo e local de entrada e saída da Fisioclínica.

“Pedimos também que os pacientes levem suas garrafinhas de água e uma toalha de rosto. Durante os atendimentos, locais e equipamentos são higienizados, e cada aluno orienta seus pacientes sobre as medidas adequadas de prevenção no cotidiano”, detalha.

Cuidados da equipe

As medidas de higienização básica das mãos e o uso de jaleco já integravam as práticas supervisionadas da fisioterapia. Com a pandemia, de acordo com a professora Leandra, todos os alunos e equipe profissional receberam jalecos descartáveis, face shield [proteção de plástico transparente para todo o rosto] para uso contínuo, “além das máscaras descartáveis, que são trocadas a cada duas horas de uso, ou a cada paciente atendido. Além disso, todos realizaram o teste para Covid-19 antes de retornar e promovemos uma Capacitação de Práticas Preventivas para o Estágio de Fisioterapia da UniFAI”.

A responsável técnica afirma que desde meados de março, quando o funcionamento presencial foi interrompido, a equipe manteve vínculo com os alunos, por meio dos docentes supervisores e orientadores de estágio, com reuniões clínicas remotas.

“O trabalho em equipe, nossa capacidade de adaptação e reinvenção serão os guias para continuarmos oferecendo atendimento fisioterápico à população que nos confia sua saúde, bem como a formação de qualidade aos nossos alunos. A compreensão da população é essencial nesse momento. Agradecemos imensamente toda a equipe de fisioterapeutas, professores e funcionários da UniFAI. Juntos enfrentamos os novos desafios e estamos todos muito felizes com o retorno dos alunos e a gradual volta dos pacientes! Pedimos que todos continuem cuidando uns dos outros”, finalizam as responsáveis técnicas Leandra e Patrícia.