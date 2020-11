Filho de ex-senador morre em desastre de avião que tinha 300 quilos de cocaína

Marcelo Gonzaga pilotava um avião de pequeno porte que caiu neste sábado (14), em São Pedro, interior do Estado de São Paulo. Ele estava sozinho na aeronave e morreu na tragédia.

Marcelo é filho do empresário e ex-senador Deca do Atacadão (PSDB). Na aeronave, a polícia encontrou cerca de 300 quilos de cocaína. Dois irmãos de Marcelo já saíram da Paraíba e foram para São Paulo fazer a identificação do corpo.

O avião caiu em uma área próxima a Rodovia Geraldo de Barros (SP-304). O caso está sendo registrado na Delegacia de São Pedro, mas a investigação tem o apoio da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Deca do Atacadão

José Gonzaga Sobrinho, mais conhecido como Deca do Atacadão ou simplesmente Deca, é um empresário e político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Proprietário do Grupo Atacadão do Rio do Peixe, Deca é um dos homens mais ricos da Paraíba.

Deca foi eleito em 2010 como primeiro-suplente do senador Cássio Cunha Lima (PSDB). Em setembro de 2016, o empresário tomou posse no Senado Federal após o pedido de licença de Cássio até o final do ano para tratamento de saúde.