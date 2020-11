Acadêmicos do curso de Farmácia da UniFAI produzem produtos sanitizantes e higienizantes de prevenção à COVID-19

Desde o momento em que a infecção causada pela SARS-CoV-2 (Covid-19) foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) adotou medidas de prevenção para a disseminação da doença.

Dentre as medidas, destacou-se as aulas remotas emergenciais e protocolos de sanitização e higienização dos ambientes da instituição. Neste contexto, antes do retorno das atividades de estágios supervisionados obrigatórios e agora, com o retorno dessas atividades, o curso de farmácia vem auxiliando nos cuidados preventivos por meio da produção de álcool em gel 70%, água sanitária, desinfetantes, sabonete líquido e demais produtos.

Esta produção está ancorada no desenvolvimento do estágio supervisionado obrigatório do curso de Farmácia Industrial na frente de Produção. Segundo o orientador de estágio, Márcio Cristino Raphael Júnior, “o envolvimento dos acadêmicos do curso de farmácia tem sido de grande importância uma vez que as práticas realizadas durante os estágios, vem sendo aproveitadas para a produção de produtos que são utilizados para total higienização e limpeza de salas, laboratórios e ambientes da instituição, possibilitando aos alunos vivenciar uma das frentes da atuação do farmacêutico no combate a pandemia”, destacou.

O coordenador do curso, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, pontuou ainda que “o envolvimento dos alunos com as boas práticas de produção, controle de qualidade, emissão de laudos de pesquisa e desenvolvimento de produtos, torna-os imersos na responsabilidade do profissional farmacêutico com a promoção e prevenção em saúde”, finalizou.