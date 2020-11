Márcio Cardim é reeleito prefeito de Adamantina

Márcio Cardim (DEM) recebeu a esperada confirmação da aprovação dos adamantinenses com o resultado expressivo obtido nas runas neste domingo (15 de novembro). Foi reeleito prefeito de Adamantina ao lado da vice-prefeita Dinha Santos Gil (DEM).



A vitória do democrata, dada como certa nos bastidores, foi confirmada pela Justiça Eleitoral no começo desta noite, logo após o início da apuração da votação.



No mandato 2021/2024 o prefeito reeleito terá a atual vereadora e futura vice Dinha, para colocar em prática os diversos projetos divulgados durante a campanha eleitoral deste ano. Eles representaram a coligação Amor e Trabalho por Adamantina, formada pelo DEM, PSDB, PP e Republicanos.



A diplomação dos eleitos ocorrerá no mês de dezembro.

A atualização desta reportagem com os dados oficiais e números concretos da votação em Adamantina, inclusive com os vereadores eleitos deve acontecer nas próximas horas assim que o TSE efetuar a divulgação oficial.