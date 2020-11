Retorno das atividades na FISIOCLÍNICA da UNIFAI…

“Prometo dedicar-me à profissão de Fisioterapeuta utilizando todo conhecimento científico e recursos técnicos por mim adquiridos durante o medir de esforços, assegurando aos pacientes sob meus cuidados o bem-estar físico, psíquico e social. Juro honrar o nome da Fisioterapia com amor, respeito e dignidade, empregando todos os meios para fazê-la conhecida e valorizada.” (COFFITO)

Aos Pacientes que retornaram, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Bom, pelo título você percebe que a FISIOCLÍNICA voltou com suas atividades em regime parcial e todos os cuidados necessários estão sendo executados por meio dos diversos atendimentos aos PACIENTES, ainda, nas áreas afins e apoio da Equipe em tempo de PANDEMIA…

O lamentável é que não estarei retornando às atividades com a turma da GERONTO e da CARDIO, porém, como sempre, desde o início deste NOVO TEMPO NOVO em ritmo de COVID, continuo firme aqui em casa e seguindo todas as recomendações da FISIOCLÍNICA quanto aos diversos ALONGAMENTOS e CAMINHADAS de 30/40 minutos, ainda, segunda a sexta-feira…

Outra coisa acredito que todos/as os/as PACIENTES que eram atendidos neste local mais do que especial para a comunidade em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL PARA O LOCAL, estavam carentes deste retorno e mesmo com as restrições que o cenário exige em tempo de PANDEMIA…

Espero que com o prosseguimento dos ATENDIMENTOS DA FISIOCLÍNICA, bem como, dedicação com exclusividade das/os ESTAGIÁRIAS/OS e olhares atentos da EQUIPE DE APOIO junto aos PACIENTES, tudo possa retornar de acordo com as prioridades e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Estive naqueles lados mais de 2 anos e tive o privilégio de ser atendido em todas as etapas do tratamento pelas/os ESTAGIÁRIAS/OS e como escrevi, AINDA, as/os mesmas/os estavam sempre sob orientação da EQUIPE TÉCNICA da FISIOCLÍNICA e apoio da COORDENAÇÃO do Curso de FISIOTERAPIA…

Assim, deve-se registrar a mesma proposta de sempre nestes ocasos entre os muitos casos atendidos aqui e ali, também, de um jeito ou de outro, portanto, A CÉSAR O QUE É DE CESAR, talvez, A QUEM HONRA, HONRA!

Então, sem menos e com muito mais, eis alguns registros mais do que necessários para dar um toque a mais neste texto com as/os profissionais, funcionário, estagiárias e paciente que fazem da FISIOCLÍNICA uma referência em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL PARA O LOCAL em tempo de PANDEMIA…

Frases de quem faz a diferença…

“Seguindo as mais rígidas normas de segurança! Estamos felizes em retornar às atividades de Estágio, recebendo nossos alunos e pacientes.” (Paulo Rocha); “Tá bem organizado” (Tom/001); “A volta aos estágios de forma presencial foi positiva dentro da realidade atual… onde a instituição está dando todo o suporte e EPIs necessários para que tudo ocorra de forma responsável e satisfatória…” (Prisca Parra): “Vamos continuar cuidando uns dos outros. Vale a pena fazer a diferença…” (Nivaldo); “O retorno foi aguardado por todos, tenho certeza! O sentimento é de felicidade de voltar no lugar onde aprendo e cresço a cada dia.” (Luana); “A Fisioclínica retorna às suas atividades sob o enfoque de orientar, instruir, treinar e acolher os alunos dos últimos anos em um atualizado conceito de atenção à saúde… Retornamos, com menos atendimento e espaço mais amplos com todas as medidas preventivas e garantindo assim, a saúde da Equipe, dos Alunos e dos Pacientes que puderam ser atendidos neste momento…” (Patrícia); “Todos nós tivemos que nos reinventar durante a Pandemia. Profissionais de Saúde e pacientes tiveram que se readaptar a essa nova realidade… Conheço e acredito no potencial da Equipe da Fisioclínica para essa volta. Sei que os Pacientes estarão em boas mãos…” (Stefanny); “O retorno do atendimento e estágio na nossa Clínica Escola de Fisioterapia (Fisioclínica) está sendo realizado de forma progressiva, garantindo segurança para todos. Para isso, tivemos que reduzir o fluxo de Pacientes para evitar aglomeração e estamos inicialmente, recebendo apenas Pacientes de Adamantina!” (Leandra)…

Tais palavras demonstram o compromisso e dedicação da FISICOLÍNICA com os objetivos previstos em todas as etapas que estão em andamento no local, bem como, tendo como foco principal o atendimento e a segurança dos /as PACIENTES neste novo tempo novo que se chama hoje…

SÓ QUEM CONHECE A EQUIPE E ATIVIDADES DA FISIOCLÍNICA COMO PACEINTE PODE SABER SOBRE ISTO OU AQUILO…

_________________________________

(*) jornalista diplomado e Paciente da FISICOLÍNICA.

Créditos das fotos: Luana Altrão..