Vereadores pedem informações sobre inclusão de obras na Rodovia Plácido Rocha

De autoria dos vereadores Dinha Santos Gil e Aguinaldo Pires Galvão, ambos do DEM (Democratas), foi apresentado o Requerimento nº 215/2020 que solicita à concessionária Eixo-SP a inclusão de melhorias na Rodovia Plácido Rocha na concessão das obras a serem previstas para a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-274).

“Inicialmente, estamos pedindo informações sobre a Plácido Rocha estar ou não no cronograma. Caso a resposta seja negativa, vamos iniciar um trabalho junto às esferas envolvidas no contrato para tentar incluir essa importante Rodovia para a nossa cidade e todas as cidades vizinhas, já que além de ligar Adamantina a Valparaíso é também elo entre duas regiões do Estado”, justificaram os autores.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário do Poder Legislativo e encaminhado para a concessionária e órgãos vinculados.