Política, Filosofia e Direito no Curso de Administração da UNIFAI…

“O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete.” (Aristóteles)

“A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria.” (Tomás de Aquino)

“Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal.” (Immanuel Kant)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se registrar que atualmente existem diversas controvérsias quanto ao DEBATE POLÍTICO em todas as áreas deste País, bem como, no cenário internacional e a mediação de ocorrer sempre pelas IDEIAS sobre as denominadas condições que atuam como forças nestes processos…

Portanto, tais possibilidades devem estar sempre em conexão com outras áreas para uma aproximação com os objetivos em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de Pós-Globalização das Organizações…

Tais colocações foram intermediadas por meio de uma VIDECONFERÊNCIA no dia 12, das 21h10 às 22h30 via Disciplina de CIÊNCIA POLÍTICA com a Turma do II Termo do Curso de ADMINISTRAÇÃO, ainda, tendo como palestrante o PROF. MS. JOSÉ LUÍS CORREA NOVAES, docente e pesquisador na área acadêmica em Porto Alegre-RS…

NOVAES possui graduação em FILOSOFIA, TEOLOGIA e DIREITO com MESTRADO em EDUCAÇÃO pela UNIMEP/Piracicaba-SP, ainda, quase três décadas de atuação docente na área universitária…

Assim, o DIÁLOGO com os discentes esteve sempre pautado pela metodologia de aproximação e de acordo com as propostas mediadas nos contextos da POLÍTICA, FILOSOFIA e DIREITO, bem como, considerando os aspectos relacionados com o BRASIL e o MUNDO em tempo de PANDEMIA GLOBAL…

DUAS FACES DA MESMA MOEDA…

Como sempre, o ponto de partida para todos os debates está sempre em conexão com a REFLEXÃO CRÍTICA, desta forma, o tema da Videoconferência do Prof. José Luís destacou, a saber: POLÍTICA E FILOSOFIA: DUAS FACES DA MESMA MOEDA- EM BUSCA DOS FUNDAMENTOS DA MODERNIDADE…

Tal fundamentação destacou diversos aspectos e sob a ótica dos diversos autores nas áreas afins aos objetivos da proposta apresentada, assim, muitas questões foram colocadas neste diálogo, tais como: TRADIÇÃO, DIREITO, e LEIS, bem como, todas de acordo com a busca pelos fundamentos da MODERNIDADE,,,

Não tem como deixar de lado neste DEBATE POLÍTICO que está além da predominância do SENSO COMUM que predomina no cenário mundial via FAKE NEWS, portanto, faz-se necessário estar em sintonia com as propostas de ARISTÓTELES (século 4 AC); TOMAS DE ÁQUINO (século XIII) e KANT (século XVIII)…

Também, NOVAES definiu diversos conceitos relacionados com os temas apresentados para a Turma do II Termo do Curso de Administração da UNIFAI, bem como, reforçando a proposta da Disciplina de CIÊNCIA POLÍTICA em tempo de ELEIÇÕES no PAÍS…

Finalizando, CORREA, reforçou para os discentes que “na perspectiva de KANT, o direito e a política são a junção das condições sob as quais a escolha de um agrega a escolha de outro para consolidar uma Lei Universal de Liberdade. Esse princípio pode ser encontrado na Obra de KANT: A Metafísica dos Costumes…”

___________________________________

(*) jornalista diplomado e professor dos cursos de administração e história da unifai.