FOLCKCOMUNICAÇÃO E HISTÓRIA EM TEMPO DE PANDEMIA…

“Um país educado com internet progride. Um país sem educação utiliza a internet para fazer “estupidez”. Isso a internet não pode resolver, isso só pode ser resolvido pelo sistema educacional.” (Manuel Castells)

Sérgio Barbosa (*)

Neste cenário atual em que todos estão sobrevivendo de um jeito ou de outro, faz-se necessário estar em conexão com as propostas medidas pela REFLEXÃO CRÍTICA por meio das denominadas TEORIAS MIDIÁTICA na perspectiva da HISTÓRIA…

Também, podem-se desenvolver alternativas nestas questões envolvendo a CONTEXTULIZAÇÃO HISTÓRICA de acordo com a MÍDIA em tempo de pós-globalização nas áreas afins aos interesses do PODER INSTITUCIONALIZADO…

Neste cenário um tanto quanto desencontrado pelas diversas CRISES patrocinadas pelos eternos DONOS DO PODER, participou de uma VIDEOCONFERÊNCIA na Disciplina de HISTÓRIA E MÍDIA (VI Termo) do Curso de HISTÓRIA da UNIFAI, a Profa. Dra. CRISTINA SCHMIDT DA SILVA, graduada em JORNALISMO e MESTRA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL pela METODISTA/SBCampo, DOUTORA EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA pela PUC/SP e PÓS-DOC pela CÁTEDRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ainda, desenvolve atividades como docente e pesquisadora colaboradora do Mestrado em POLÍTICAS PÚBLICAS DA UMC-UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES…

O diálogo ocorreu no dia 11, das 21h10 às 22h45 e teve como tema a seguinte proposta, a saber: CONTRIBUIÇÕES DA FOLCKMOMUNICAÇÃO PARA UM DESCORTINAR ESTRATÉGICO, desta forma, a Turma do VI Termo do Curso de HISTÓRIA foram de encontro ao outro lado do debate e de acordo com as RUPTURAS DEMOCRÁTICAS que estão ocorrendo em nível GLOBAL…

História e Folckcomunicação

O atual cenário decorrente dos problemas causados pela PANDEMIA torna-se um fator determinante para um DESCORTINAR ESTRATÉGICO de acordo com CRISTINA, bem como, proporciona em todas as áreas do conhecimento uma aproximação com a proposta da FOLCKCOMUNICAÇÃO…

Neste contexto PLURAL para a sociedade, considerando que existem os VENTOS MALIGNOS para muitos desencontros com os PROCESSOS MIDIÁTICOS decorrentes das incertezas dos GOVERNOS quanto à proposta dos mesmos na área da SEGURANÇA via CONTROLE SOCIAL…

Tais mediações estão centradas nas Pesquisas da Profa. CRISTINA na área da FOLCKCOMUNICAÇÃO e considerando que a sociedade está inserida em um contexto GLOBAL intermediados pelas PÓS-VERDADE e NÃO VERDADES…

Portanto, tais contradições estão atreladas aos diversos interesses dos GOVERNANTES em nível Mundial, deve-se destacar a existência de uma ESSÊNCIA DA COMUNICAÇÃO por meio da (DE) FORMAÇÃO da MENTE HUMANA e ponto quase final…

___________________________________

(*) jornalista diplomado e docente dos cursos de história e administração da unifai,.