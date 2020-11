Corpo cai de carro funerário e é ‘esquecido’ no meio da rua

Uma agência funerária deixou um caixão cair no meio de uma rua em Cruzeiro, no interior de São Paulo.



O caso ocorreu no segunda-feira (9) e o momento em que o carro de funerária retornou para buscar o caixão foi gravado pela moradora Edna Souza.

Edna contou que viu quando o carro da agência funerária passou em alta velocidade pela rua íngreme e deixou o caixão cair. “Eu estava descendo a rua quando o carro da funerária passou por mim. E achei estranho, porque essa funerária não é de Cruzeiro. Depois [que o caixão caiu], um senhor subiu até lá e verificou que tinha um corpo”, contou Edna.

De acordo com a moradora, ela acionou a polícia, e cerca de 15 minutos depois, o carro da funerária retornou. “A polícia chegou, eu avisei e eles pararam para pegar o corpo.”

Ela afirma acreditar que os funcionário devem ter voltado assim que chegaram ao local do velório, que fica a pouco mais de 1 km de distância.

“Pelo tempo que demorou para [os agentes funerários] voltarem, eles só se deram conta [da falta do corpo] quando chegaram ao velório.

Quando fui embora, eu passei na frente do cemitério e vi uma família lá.” A funerária foi procurada pelo Uol, mas não retornou até o momento da publicação.