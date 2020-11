ARTIGO: Província, Eleições, Pandemia e Bozzolouco…

“Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma caçada.” (Otto von Bismarck)

Sérgio Barbosa (*)

Neste domingo, 15, este PAÍS DO FAZ DE CONTA nos quatro cantos disto ou daquilo, estará realizando ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO MUNICIPAL neste VELHO TEMPO NOVO que se chama hoje…

Nesta semana, pra variar, tivemos mais um daqueles DESTEMPEROS de ROTINA do tal do BOZZONARO, ainda, pra variar e sem mais com muito menos, a MANADA DAS MENTES BOVINAS continua mais firme do que nunca quando o BERRANTE toca pra chamada diária…

Daqui pra frente, pode-se esperar o PIOR em tempo de BOZZOLOUCO, assim, as MENTES BOVINAS que circulam em todas as áreas e sob a PROTEÇÃO e BENÇÃO do tal CAPITÃO DE ARAQUE continuam patrocinando o mesmo SENSO COMUM de sempre por meio das famigeradas FAKE NEWS…

Na PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se afirmar que o JOGO continua o mesmo de sempre, ou seja, VICIADO pelas TROCAS NADA SIMBÓLICAS do PODER PELO PODER EM NOME DO PODER…

Mesmo assim, espera-se que algum DESENCONTRO possa ocorrer neste dia 15, data nada simbólica de um GOLPE CONTRA A MONARQUIA no outro tempo do tempo, ainda, comandando pelo MILITAR DE CONFIANÇA do IMPERADOR…

Mas, tais fatos não dizem muito para as denominadas e idolatradas MENTES BOVINAS que circulam em terras provincianas, portanto, cada qual deve saber das suas prioridades para os próximos quatro longos anos que teremos pela frente em ritmo de PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS…

Que o/a ELEITOR/A possa fazer a diferença quando apertar o botão na URNA DE VOTAÇÃO, antes de tal DECISÃO, que VOCÊ possa utilizar a REFLEXÃO CRÍTICA, isso é, se possível com tantas MENTES BOVINAS andando sem rumo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mesmo assim, torna-se interessante continuar DANDO MURRO EM PONTA DE FACA como diz o dito popular, bem como, ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA TANTO BATE ATÉ QUE FURA, todavia, TÁ TUDO DOMINADO pelas MENTES BOVINAS sob o comando do BOZZOLOUCO…

A CRÍTICA é mais do que necessária neste cenário atual, haja vista as denúncias que estão circulando nas esquinas desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e parece que nas próximas semanas ocorreram muitos DESENCONTROS deste e do outro lado de um mesmo lado…

Ah! Estava esquecendo a PANDEMIA, se bem que neste contexto de ELEIÇÕES, o COVID está relegado ao segundo, talvez, terceiro ou quarto PLANO DE AÇÃO do GOVERNO DO BOZZOLOUCO…

COMO SEMPRE, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

______________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.