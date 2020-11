Abertura do comércio no Natal depende do Plano São Paulo

Conforme o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista), a expansão do horário de funcionamento nas semanas que antecedem o Natal este ano será determinada pelo Plano São Paulo. Segundo o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei a regulamentação será do Governo do Estado, que definirá as regras e os períodos de abertura à noite, se houver.

Os comerciantes de Adamantina e região aguardam a próxima atualização do Plano São Paulo, que determina o horário de funcionamento dos estabelecimentos e serviços em todo o Estado. A expectativa é para mudança de fase, que poderá contemplar a abertura do comércio no período da noite às vésperas do Natal, que é a principal data do comércio varejista. Por isso, tradicionalmente, os estabelecimentos ampliam o horário de funcionamento, seguindo a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho). No ano passado as lojas de Adamantina começaram a atender em período diferenciado em 9 de dezembro.

A próxima atualização do plano estadual de retomada da economia está prevista para segunda-feira (16).