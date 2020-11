Restaurante e academia são os locais com maior chance de transmissão da Covid-19

Restaurantes e academias são os lugares com maior chance de transmissão do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, usaram dados de movimentação de pessoas em dez cidades dos Estados Unidos (EUA) e criaram um modelo que sugere os lugares onde há mais chances de alguém, que não esteja com a máscara, se infectar com o vírus.

Os resultados do estudo científico foram publicados na revista científica “Nature”, na terça-feira (10). De acordo com os dados reunidos para a cidade de Chicago, a terceira mais populosa do país, a ordem dos lugares, de maior para menor risco, seria a seguinte:

1) Restaurantes com refeição no local;

2) Academias;

3) Cafés e bares;

4) Hotéis e motéis;

5) Restaurantes que as pessoas podem levar a comida ou sentar

6) Centros religiosos;

7) Consultórios médicos;

8) Mercados;

9) Lojas de mercadorias usadas;

10) Pet shops.

Eles descobriram, como outros estudos já vinham apontando, que a maioria das infecções por Covid-19 ocorre em lugares “superespalhadores”.

“Calculamos a densidade de visitantes em cada ponto de interesse, quantos visitantes existem por metro quadrado. Quanto menor o número, menor a chance de transmissão. Quanto mais tempo as pessoas permanecem no local, maior a chance de transmissão. Nosso modelo considera esses dois fatores”, explicou Leskovec ao G1.