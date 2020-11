Polícia apreende quase dois mil quilos de maconha escondida em carga de cebola

A Polícia Militar havia recebido instruções na manhã desta quarta-feira (11) para averiguar um caminhão que estava parado em Santo Expedito, com as luzes ligadas e abandonado desde a terça-feira (10).

A equipe foi até o local e encontraram o veículo carregado com sacos de cebola. A placa do veículo foi checada e nada de irregular foi constatado.

No período da tarde, nesta quarta-feira (11), durante patrulhamento, os policiais viram o caminhão sendo consertado e descobriram que o veículo seguiria sentido a Alfredo Marcondes.

De imediato, ficaram posicionados na espera do caminhão.

Quando o caminhão passou, foi solicitado a parada do motorista e também que um carro que o escoltava parasse. No entanto, somente o condutor do caminhão obedeceu a ordem de parada.

O motorista do carro, conforme a polícia, freou bruscamente e fugiu para a cidade de Alfredo Marcondes.

Neste momento, os policiais deixaram o caminhão e acompanharam o veículo, que saiu da cidade e entrou na rodovia, sentido a Presidente Prudente. Conforme a polícia, pela agilidade do veículo, não foi possível acompanhá-lo. Assim, retornaram para averiguar o caminhão.

Pelo Parque dos Pinheiros, já em Presidente Prudente, a viatura aguardava o carro que fugiu da abordagem.

Ao visualizar a viatura, o motorista entrou pelo referido bairro, perdendo o controle da direção, batendo o veículo e fugiu pelo mato, não sendo localizado.

Em Alfredo Marcondes, o condutor do caminhão confessou estar transportando a droga debaixo da carga de cebola.

Além do entorpecente, R$ 4 mil foram apreendidos.