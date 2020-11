Odontologia retoma atividades práticas no Câmpus II

Inicialmente 2º, 4º e 6º termos voltaram às aulas laboratoriais

O curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) iniciou no último dia 03 o retorno das atividades práticas de laboratório no Câmpus II, interrompidas em março devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Elaine Cristina Guerbach Conti, por enquanto foram retomadas as aulas práticas do 2º, 4º e 6º termos.

O atendimento na Clínica Odontológica não voltará a funcionar neste ano. “Retornamos às atividades de laboratório seguindo todos os protocolos de biossegurança exigidos pela ANVISA [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, afirma.