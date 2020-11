Obras em rodovia levam sistema pare e siga para área urbana de Pompeia

A via é uma importante ligação da SP-294 para motoristas que viajam a Tupã, Dracena e Presidente Prudente.

A orientação ao motorista é respeitar os comandos dos homens-bandeiras e da sinalização. Para condutores que fizerem itinerários no ciclo urbano, a recomendação é buscar rotas alternativas. Em caso de chuva, os serviços serão reagendados.

A SP-294 também passa por obras no trecho que faz a ligação dos municípios de Pompeia, Oriente e Marília.

Até domingo, no horário das 7h às 17h, alterações no tráfego estão previstas entre os quilômetros 441 e 495+470m. O trecho terá estreitamento de faixa nos pontos em que as equipes irão operar.