Corpo de Bombeiros de Adamantina comemora o Dia do Veterano com drive thru

Ontem (11), foi comemorado o Dia do Veterano e o Corpo de Bombeiros de Adamantina realizou um drive thru em comemoração à data.

Nos anos anteriores, foi realizado um almoço onde todos os bombeiros aposentados são convidados, porém em virtude da pandemia do COVID- 19 e da necessidade do isolamento social, foi feito o drive thru e os homenageados receberam um troféu.

O Corpo de Bombeiros de Adamantina tem 25 veteranos cadastrados, onde 15 passaram pelo quartel para receber a homenagem.

A homenagem acontece todos os anos desde 2017. Conforme o 2° Sgt PM Gabriel Valente Silva, a homenagem é muito comum nos Estados Unidos e eles começaram a realizar localmente devido a importância da data.

“A homenagem é uma forma de agradecer ao bombeiro veterano pelo tempo de serviço prestado, pois a história dele não terá fim ficando eterna na lembrança do profissional, dos familiares e daqueles que foram ajudados por ele”, finaliza.

HOMENAGEM AOS BOMBEIROS APOSENTADOS

Texto – 2° Sgt PM Gabriel Valente Silva

Adamantina, 12 de novembro de 2020 – A aposentadoria, para a maioria absoluta dos trabalhadores, em qualquer parte do mundo, é um dos momentos mais aguardados da vida.

Depois de contribuir com sua energia física e mental, com seu talento e disposição durante anos, essas pessoas não vem o momento de chegar o tão sonhado dia de carimbar a carteira profissional e despedir-se dos colegas.

Daí para frente, não será mais preciso pedir folga para viajar, não haverá mais horário para acordar e a pescaria poderá ser na segunda. Esse pode ser o sonho de muita gente.

Não é diferente para ao bombeiro que vai se aposentar, pelo menos na idéia inicial, porque na prática, de um dia para o outro, aquele que durante 30 anos de sua vida acostumou-se a estar no convívio de um quartel, fazer a barba, vestir sua farda e ao ouvir a sirene soar, sair correndo como uma criança e em 30 segundos estar dentro da viatura para atender emergências, resgatar vítimas, debelar incêndios e, de um dia para o outro, não precisará mais fazer isso.

Então, na nova vida que ele tenta adaptar-se e acostumar-se, muitas vezes acorda pela manhã e levanta para ir trabalhar e só diante do espelho, fixando os olhos no rosto marcado pelo tempo, lembra-se que não precisará ir ao quartel nem naquela manhã e nem na próxima e expirando, pensa: aposentei, não sou mais bombeiro. Volta para cama, mas logo levanta-se, o sono se foi!

Era uma segunda-feira aparentemente normal, prepara seu café da manhã. Como de costume faz sua caminhada de 30 minutos pelo parque do bairro, pendura-se na barra e faz 4 subidas, pensa que se forçasse, faria mais uma. Volta para casa, toma um banho e sai em seu carro rumo ao supermercado, muita coisa precisava comprar.

Faz suas compras e volta para casa, mas enquanto regressava, nota que o trânsito à frente fica lento, vê um movimento de pessoas e percebe que um acidente aconteceu.

Tratando-se de uma situação de emergência, reduz a velocidade e mantém a calma, observa que ainda não havia nenhuma viatura do corpo de bombeiros e muitas pessoas encontram-se aglomeradas ao redor do local do acidente.

Não enxergando quem havia se acidentado, ele pensou em seguir seu caminho, haja vista que várias pessoas se encontravam no local para prestar os primeiros socorros.

Mas de repente uma frase ecoou em sua mente “vidas alheias e riquezas a salvar”. Então, quase que por um impulso involuntário, para o carro e vai averiguar aquela situação.

Tenta passar por entre as pessoas mais tem dificuldade, então ele identifica-se como bombeiro. Rapidamente abriram-lhe caminho dizendo: deixa ele passar. “ele é bombeiro!”.

Ao ter acesso à vítima, vê que se trata de um motoqueiro estirado ao chão. As pessoas não o tocavam, só olhavam e balbuciavam: será que ele está vivo?

O homem percebeu que o motoqueiro estava desacordado e se deu conta que a jugular do capacete o estava sufocando, impedindo-o de respirar. Ajoelhou-se devagarzinho próximo a vítima, abriu a abotoadura do capacete e com cuidado e habilidade o removeu.

Nesse instante, todos ali presente puderam presenciar o sopro de vida do acidentado. Passado alguns segundos, o motociclista retomou a consciência, abrindo os olhos e, ainda, um pouco confuso enxergou aquele senhor diante dele e pensou: o que está acontecendo?

Então o homem, tocando-lhe os ombros disse-lhe: Fique calmo! Está tudo bem! Eu sou bombeiro e estou aqui para te ajudar!

Querido irmão, saiba que você saiu do bombeiro, dessa estrutura, mas o bombeiro, esse espírito, nunca sairá de você!

Nos EUA, os bombeiros da ativa agradecem os veteranos com a seguinte expressão: Obrigado pelo seu tempo! E da mesma forma fazemos agora a você! Obrigado pelo seu tempo, sua história nunca terá fim aqui, ela é eterna na sua lembrança e nos corações dos familiares das pessoas que você ajudou! Parabéns!