ARTIGO: Em tempos de eleições nos EUA, dizem por aí que, quem venceu, não venceu!

Outra breve análise sobre alguns dos possíveis impactos das eleições dos EUA em nosso país

***

“Eu serei o melhor Presidente que Deus criou.”

Donald Trump – em 2015, ao anunciar sua candidatura

***

Nos últimos dias dos atuais tempos obscuros (que começaram a clarear) pós-coronavirais, vimos a vitória (ainda não oficial) do democrata Joe Biden nas eleições estadunidenses, tornando-se assim o 46º Presidente dos Estados Unidos, “pelo menos por enquanto”.

Por incrível que pareça, seu adversário e atual presidente, não aceitou ainda a derrota e tenta “reverter” o resultado com uma recontagem, alegando “fraudes”. Motivados pelo resultado e pelas falas de Trump, ainda tivemos manifestantes “armados”, que realizaram protestos no Arizona. É pessoal… Já pensou se a moda pega por aqui, nas terrinhas tupiniquins?

Como já relatado a alguns dias por aqui e ali, será interessante notar como alguns posicionamentos se darão futuramente. Como bem sabemos, a relação Bolsonaro x Trump era algo estranhamente “desastrosa” e ao mesmo tempo “nociva”. Haja vista que, em inúmeras ocasiões os acordos que deveriam favorecer a este e aquele país, eram apenas benefícos aquele. Relações comerciais que durante décadas foram construídas e consolidadas, foram “simplesmente” desfeitas. Ou seja, traduzindo para o bom e claro português: Os EUA obtiveram inúmeras vantagens em cima do Brasil, enquanto que nós, como diria o velho poeta: “Ficamos a ver navios!” Ah… E antes que me censurem, deem uma olhadinha nos números… “Tá ok!”

Da mesma forma é curioso notar, como alguns apoiadores de Bolsonaro ainda insistem em declarar pleno apoio a tais situações. Como diria minha avó: “o pior cego é aquele que não quer ver!” E assim seguimos no mais do mesmo por aqui.

Ah…. E com isso, não quero dizer que algo mudará com Biden na esfera econômica. O perfil protecionista do democrata também já é algo bem conhecido nos cenários políticos internacionais. No entanto, algumas falas “anteriormente ditas” e “acordos desastrosos” precisam ser revistos. Isso é algo realmente necessário!

Bom… Na minha opinião, essas eleições de lá, ainda darão um belo de um “reboliço”. Mas, enquanto nada se acerta ou se resolve, ficamos na expectativa de uma possível “melhora” nos cenários econômicos tupiniquins e quem sabe nas “possíveis” relações diplomáticas! Vai que o Biden curte um hambúrguer!

Idem.