Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de tintas

O guarda municipal Eder Luiz Brassi passava pelo local e ouviu o barulho das explosões.

“Estávamos patrulhando o distrito de Turiba e quando nos afastamos para outro bairro ouvimos a explosão e ao olhar pelo retrovisor da viatura, notamos uma grande bola de fogo. Retornamos e já vimos o pessoal evacuando. Tomamos as providências, acionamos os bombeiros, pedimos apoio para interditar as ruas, avisamos nos outros prédios para o pessoal sair e, felizmente, não teve nenhuma vítima”, disse.

AJUDA

Ao todo, 19 homens do Corpo de Bombeiros de Matão e Araraquara trabalharam por mais de quatro horas para controlar as chamas e verificar se haviam rescaldos. Caminhões-pipa de usinas e a Defesa Civil também auxiliaram no combate ao fogo.