Homem morre após carro capotar em vicinal

Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva da vicinal, chegando em Assis, e bateu contra um poste e algumas árvore, capotando em seguida. Com o impacto, João Aurélio Bernardes da Silva morreu no local.

Um jovem de 19 anos que também estava no carro foi socorrido com ferimentos e levado para o Hospital e Maternidade de Assis.