Semana de Publicidade e Design promove palestras virtuais nos dias 10, 11 e 13

Os cursos de Design e de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) realizam nos dias 10, 11 e 13 de novembro a sua Semana Acadêmica virtual. Os encontros serão sempre a partir das 19h30 pela plataforma Google Meet, com transmissão ao vivo pelos canais da Instituição no YouTube e Facebook.

Para o evento deste ano estão programadas três palestras, sendo uma por dia. Nesta terça-feira, 10, a Prof.ª Dra. Erica Neves falará sobre a “ideação e Criatividade em Design”. Ela é graduada em Estilismo em Moda pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, mestra e doutora em Design pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade de Lisboa, em Portugal, e atua com pesquisa e ensino em projetos ligados à ergonomia, moda e produto.

Na quarta-feira, 11, a ex-aluna da UniFAI Elizabet Lallanes Evangelista fará “Uma Jornada da Academia ao Mercado”. Formada em Design, ela é criadora da marca El Design em Adamantina como passo para a sua agência de design gráfico e digital. É especializada em mídias sociais, usa de inspirações artísticas multiplataformas em sua identidade criativa, gerando proximidade com os clientes, e um estilo empático e intimista em suas produções.

No último dia da Semana de Publicidade e Design 2020 da UniFAI, sexta-feira, 13, o Prof. Me. Carlos Eduardo Duarte Peinado ministrará palestra acerca da “Comunicação, Criatividade e os Novos Tempos”. Ele é bacharel e licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pós-graduado em Marketing e Publicidade e Propaganda pela Faculdade Norte-Paranaense (Faccar), mestre em Educação pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), professor do MBA em Marketing do Instituto Paranaense de Ensino, Fundação Educacional Jandaia do Sul (Fafijan) e PUC-PR. Ele é, também, professor de Publicidade e Administração Mercadológica da Faculdade Maringá desde 2001, diretor da Lettera Comunicação e Marketing desde 2000, vice-presidente da Associação Norte-Paranaense de Reabilitação (ANPR) e diretor do Conselho Fiscal Diretor do Convention Bureau de Maringá (PR).

Durante as transmissões será disponibilizado um QR Code para que o participante registre sua presença, conferindo, assim, direito a um Certificado de Participação.

Mais informações podem ser obtidas no hotsite do evento, com acesso pelo portal www.unifai.com.br.