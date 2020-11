Por telefone, bombeiro salva vida de bebê de 10 meses

O cabo Tiago Bustamante, do Corpo de Bombeiros de Tupã, ajudou uma mãe a salvar a vida do filho de apenas 10 meses que havia se engasgado. O caso de engasgamento por alimentos aconteceu na moradia da família, residente no Conjunto Habitacional São Francisco, por volta das 08h45 da manhã, dessa sexta-feira, dia 6. O desfecho feliz e recheado de sucesso da ocorrência contou com a participação importante da unidade resgate do Corpo de Bombeiros de Tupã, equipe do sargento Aristóteles, cabo Isidoro e soldado Cruz, a encaminharam para a Santa Casa de Tupa para melhor avaliação médica.

O bombeiro disse que recebeu ligação de “uma mãe apavorada informando que seu filho estava engasgado, inconsciente e arroxeado. Comecei a orientar a solicitante sobre os procedimentos até a unidade resgate chegar ao local. Solicitei que a mãe envolvesse o bebê nos seus braços, com a cabecinha voltada abaixo da linha imaginária do tórax e realizasse os procedimentos, que são cinco tapinhas de leve nas costinhas do bebê e depois voltasse a criança com a barriguinha para cima e verificasse se tinha algum vestígio de alimento em sua boca e retirasse. Durante estes procedimentos notei que o bebê começou a chorar, excelente indicativo que ela começava a desengasgar. A unidade resgate, que já estava caminho, chegou a residência e transportou a criança para a unidade de saúde Santa Casa” explicou o cabo Tiago Bustamante.

Salvamento de filhotes

Em outra ocorrência atendida nessa sexta-feira (6), o Corpo de Bombeiros de Tupã realizou o salvamento de três gatos filhotes que ficaram presos no interior da estrutura de concreto de um quadro de energia de um condomínio residencial de Tupã. O resgate aconteceu por volta das 11h00 e os bombeiros precisaram fazer um corte da estrutura de alvenaria para salvar a vida dos animais.