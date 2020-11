Ministério Público Estadual abre inquérito para apurar supostas irregularidades em radares na SP-294

Um dos pontos considerados por Simini Júnior para a instauração do inquérito foi o recebimento de um ofício da Delegacia Seccional da Polícia Civil, de Dracena, encaminhando cópias de ocorrências confeccionadas pelo Plantão Central da Delegacia Seccional em razão de reclamações de usuários da SP-294 alegando possíveis irregularidades na instalação dos equipamentos fixos, gerando grande número de autuações irregulares.

O promotor também considerou que a SP-294 há muito ostenta radar de velocidade fixo próximo da primeira rotatória da cidade de Dracena (sentido oeste), especificamente no km 646,5, e os novos controladores de velocidade teriam sido instalados a apenas 500 metros antes do outro equipamento, ensejando possível desvirtuamento da finalidade da instalação do aparelho.

Simini Júnior pediu para que a Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária encaminhe ao MPE, no prazo de cinco dias, os números de acidentes, vítimas e vítimas fatais registrados no trecho entre os kms 645 e 647 (sentido oeste da SP-294), de Junqueirópolis (SP) a Dracena, no segundo semestre de 2019 e no ano de 2020.

O promotor também pediu para que a Prefeitura de Dracena informe se foi notificada de que os aparelhos instalados no km 646 da SP-294 foram transformados em contadores de veículos e a data em que tomou conhecimento do fato.

O representante do MPE ainda pediu para oficiar o Instituto de Criminalística, para que, em complementação ao laudo pericial já apresentado, o perito possa esclarecer se a instalação dos radares observou as regras do Contran e do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



Outro lado

Foi solicitado um posicionamento sobre o caso para o Departamento de Estradas de Rodagem. Em resposta à reportagem, o órgão estadual enviou a seguinte nota:

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esclarece que todas as questões serão respondidas ao Ministério Público do Estado de São Paulo dentro do prazo determinado nos Ofícios 530/2020 e 526/2020.