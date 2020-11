Ao atender ocorrência, policial militar é ameaçado com facão e dispara na perna de homem em Adamantina

Um homem levou um tiro na perna durante o atendimento de uma ocorrência pela Polícia Militar, no bairro Jardim Brasil, em Adamantina, na madrugada desta terça-feira (10).

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, uma mulher, de 42 anos, acionou os policiais militares, que, quando chegaram ao local, encontraram o homem, de 51 anos, quebrando os móveis da residência com um facão em mãos. A vítima contou à polícia que foi ameaçada de morte pelo marido.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem ameaçou os policiais com o facão e a PM realizou o disparo do tiro na perna dele.

O caso foi registrado como ameaça e dano, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Adamantina.

De acordo com a DDM, o companheiro da vítima foi preso em flagrante e ela solicitou medida protetiva, caso ele fosse liberado.

O homem recebeu atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e depois foi transferido para o Hospital das Clínicas (HC), em Marília (SP) – que é o serviço de referência do Departamento Regional de Saúde (DRS) –, onde permaneceu internado.

Em nota oficial, a Polícia Militar esclareceu que os policiais militares de Adamantina foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, verificaram que o autor se encontrava no interior da residência em posse de um facão.

“De imediato foi verbalizado para que o indivíduo largasse a arma branca, porém não foi obedecido, momento em que repentinamente o homem partiu em direção ao policial militar na intenção de agredir a integridade física deste, tendo o policial mais uma vez verbalizado para que largasse o objeto, contudo devido a sua desobediência e para evitar uma iminente agressão foi efetuado um disparo de arma de fogo, o qual atingiu a perna do indivíduo, sendo prontamente socorrido ao Pronto Socorro de Adamantina, permanecendo aos cuidados médicos”, informou a PM.