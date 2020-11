Velório e enterro da cantora Vanusa acontecem em São Paulo

O velório e sepultamento da cantora Vanusa, que faleceu na madrugada deste (8), será em São Paulo, informou a assessoria da artista em nota. “Seguindo os protocolos de saúde e distanciamento social, o corpo da cantora Vanusa será velado pela família e amigos próximos no Funeral Arce Morumbi, Av Giovanni Gronchi 1358, nesta -feira, dia , das 8 às 14 horas. O sepultamento será às 16 horas no Cemitério de Congonhas”.

A cantora faleceu aos 73 anos na casa de repouso em Santos (SP), onde estava morando há mais de 2 anos, por insuficiência respiratória.

Manifestações de pesar

Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte da cantora. “A “manhã não é de setembro” mas e amanheceu triste, mais uma estrela que se vai. Obrigado pelas suas canções Vanusa e descanse em paz”, disse a atriz e dançarina Rita Cadillac no Instagram.

Já á cantora Angela Ro Ro manifestou-se no também no Instagram com a seguinte mensagem: “!Em paz! Minha querida! Grata por encantar nossa música! Ricardo e eu seremos eternamente gratos!”.

“Que pena, descanse em paz rainha Vanusa, que Deus te receba de braços abertos e ampare aos seus familiares aqui”, disse o cantor Buchecha no Twitter.