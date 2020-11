Sorteio dos 2 carros 0km e outros 28 prêmios da Festa do Padroeiro

Adiado desde junho, em razão das consequências da pandemia da Covid-19, o sorteio dos 30 prêmios anunciados para a 30ª Festa do Padroeiro será feito na noite de sábado (14) pela Paróquia Santo Antônio de Adamantina. O evento terá início logo após a missa das 19h e ocorrerá defronte da Matriz.

Também será transmitido ao vivo pela página da Paróquia no Facebook e também pelo You Tube. Além dos 2 carros 0km, sendo 1 Fiat Mobi e 1 Fiat Argo, estão previstos outros 28 grandes prêmios. Para concorrer basta adquirir o cupom que custa apenas R$ 5,00 (cada) e pode ser encontrados nos po ntos de venda instalados na frente da Matriz, em pontos das centrais da cidade, na Secretaria Paroquial e com os integrantes dos movimentos pastorais.

“Apesar de ainda não ser possível a realização de eventos com concentração de pessoas, devido à pandemia, faremos apenas o sorteio dos 2 veículos e dos outros prêmios. Pedimos às pessoas que evitem aglomerar-se na Paróquia durante a realização, respeitando as medidas de distanciamento e de segurança em saúde contra a Covid-19. Por este motivo faremos a transmissão em tempo real pelas redes sociais da Matriz, assim todo o sorteio poderá ser acompanhado pelos participantes das suas casas”, declarou o padre Rui.

Aqueles que quiserem adquirir o carnê completo, com 25 números (R$ 125), terá a facilidade de parcelar no cartão de crédito.

Mais informações pelo telefone 3521 1014.